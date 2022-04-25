DELFI в Украине | "Пираты Карибского моря" спасают раненых. В Киеве с юмором проводят учения по оказанию первой помощи

Корреспонденты Delfi побывали на учениях, которые проводит руководитель центра Александр Хижняк с инструкторами. По легенде объявляется команда ”Воздух”, начинается минометный обстрел. Люди выбегают из автобуса. Увы, нам досталась та часть учений, где всех пассажиров ”убило”, поскольку они неправильно следовали правилам безопасности.

Даже во время войны участники учений находят место для шутки. Оказалось, что "раненому" водителю первую помощь оказали "мертвые". Инструктор пошутил: "Пираты Карибского моря". Как вести себя, если звучит команда ”Воздух”? Куда и где прятаться? Почему нельзя укрываться в блокпостах? Смотрите видео с учений.

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