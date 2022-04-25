Число новых случаев заражения COVID-19 в Эстонии продолжает снижаться

С 18 по 24 апреля в стране были выявлены 2795 новых случаев заражения коронавирусом — на 18,6% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 3436 человек.

Число госпитализированных с COVID-19 пациентов также существенно снизилось: по положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 134 человека — на 75 меньше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 468 случаев на 100 000 населения, а охват населения двумя дозами вакцины от коронавируса составляет 63,5%.

Недельные цифры по числу зараженных являются предварительными данными, которые основаны на ежедневной статистике Департамента здоровья и могут быть впоследствии уточнены.

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