24.04.2022, 17:59
Полиция ищет пропавшего в Таллинне мужчину
ФОТО: PPA
Таллиннская полиция просит помощи в поисках 36-летнего Мадиса, который покинул вчера свое место жительства на улице Вазара (Пыхья-Таллинн) и до сих пор не вернулся.
Приметы мужчины: рост 180 см, каштановые волосы, глаза зеленые. Был одет в темную куртку, темные брюки и коричневые сапоги. Мужчина может носить шапку.
Мадис и ранее таким же образом уходил из дома, но всегда возвращался. Мужчина может находиться в районе пляжа Штромки.
Полиция просит всех, кто видел Мадиса или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.