Полиция ищет пропавшего в Таллинне мужчину

Приметы мужчины: рост 180 см, каштановые волосы, глаза зеленые. Был одет в темную куртку, темные брюки и коричневые сапоги. Мужчина может носить шапку.

Мадис и ранее таким же образом уходил из дома, но всегда возвращался. Мужчина может находиться в районе пляжа Штромки.

Полиция просит всех, кто видел Мадиса или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.