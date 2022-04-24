Расследование ”Медузы”: российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом

Оккупация села Богдановка в 20 километрах от Киева началась 8 марта. Колонна военной техники (предположительно, 6-го или 239-го танкового полка из Челябинской области) прошла по главной улице и выехала на шоссе до Киева, где ее сразу атаковала украинская артиллерия.

К вечеру 8 марта россияне начали прятать уцелевшие танки и БТР по селу — а солдаты, вероятно, получили указание занять поселок, провести ”зачистку” (то есть найти всех мужчин с военным опытом и возможных членов территориальной обороны) и ждать подкрепления.

К полудню 9 марта группа военных, проводивших подомовой обход, добралась до самой восточной окраины Богдановки — Залесской улицы. Здесь оставались мирные жители. Их свидетельства позволили ”Медузе” реконструировать преступления российских военных.

Командиром звена, совершавшего ”обход” в Богдановке, был Михаил Романов. Он не скрывал лица — и даже просил местных найти его в соцсетях: это позволило собеседникам ”Медузы” опознать его по фотографиям. Другие косвенные свидетельства подтверждают, что этот человек может быть контрактником из Чебаркуля (Челябинская область), приписанным к одной из трех военных частей: № 93992 и 89547 или 87441.

Приблизительно в десять вечера 9 марта военные в этой части села совершили первое убийство. Слесаря Алексея Руденко солдаты застрелили, потому что нашли у него на вешалке брюки цвета хаки (в действительности не военные, а рыбацкие). Он умер на руках у маленькой дочери.

Около полуночи Романов и еще один неопознанный военный в черной форме застрелили второго местного жителя — Алексея Здоровца, бывшего депутата из ближайшего города Бровары. Затем военные на протяжении двух часов насиловали его жену, заперев маленького сына в бойлерной. Женщина чудом смогла убежать и впоследствии дала показания. Тело Здоровца солдаты зарыли во дворе, а дом сожгли. Также они убили всех собак, принадлежавших семье.