Расследование ”Медузы”: российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом
Мир продолжает исследовать случившееся в Киевской области, откуда в конце марта отступили российские войска. Как выяснило издание ”Медуза” совместно с журналистским проектом Astra, только в одном небольшом селе Богдановка, расположенном в Броварском районе, за время российской оккупации произошли как минимум три убийства и два изнасилования. Чтобы получить достоверную картину этих (и других) преступлений, журналисты поговорили с местными жителями, сопоставили их свидетельства и реконструировали события с 8 по 29 марта, когда в Богдановке находились россияне.
Оккупация села Богдановка в 20 километрах от Киева началась 8 марта. Колонна военной техники (предположительно, 6-го или 239-го танкового полка из Челябинской области) прошла по главной улице и выехала на шоссе до Киева, где ее сразу атаковала украинская артиллерия.
К вечеру 8 марта россияне начали прятать уцелевшие танки и БТР по селу — а солдаты, вероятно, получили указание занять поселок, провести ”зачистку” (то есть найти всех мужчин с военным опытом и возможных членов территориальной обороны) и ждать подкрепления.
К полудню 9 марта группа военных, проводивших подомовой обход, добралась до самой восточной окраины Богдановки — Залесской улицы. Здесь оставались мирные жители. Их свидетельства позволили ”Медузе” реконструировать преступления российских военных.
Командиром звена, совершавшего ”обход” в Богдановке, был Михаил Романов. Он не скрывал лица — и даже просил местных найти его в соцсетях: это позволило собеседникам ”Медузы” опознать его по фотографиям. Другие косвенные свидетельства подтверждают, что этот человек может быть контрактником из Чебаркуля (Челябинская область), приписанным к одной из трех военных частей: № 93992 и 89547 или 87441.
Приблизительно в десять вечера 9 марта военные в этой части села совершили первое убийство. Слесаря Алексея Руденко солдаты застрелили, потому что нашли у него на вешалке брюки цвета хаки (в действительности не военные, а рыбацкие). Он умер на руках у маленькой дочери.
Около полуночи Романов и еще один неопознанный военный в черной форме застрелили второго местного жителя — Алексея Здоровца, бывшего депутата из ближайшего города Бровары. Затем военные на протяжении двух часов насиловали его жену, заперев маленького сына в бойлерной. Женщина чудом смогла убежать и впоследствии дала показания. Тело Здоровца солдаты зарыли во дворе, а дом сожгли. Также они убили всех собак, принадлежавших семье.
23 марта в северной части села, скрытой за лесом, произошло еще одно убийство. Константин (имя изменено) рассказал ”Медузе”, что российский солдат ворвался к нему в дом и застрелил тестя буквально у него на глазах — испугавшись зазвонившего мобильного телефона. Тело мужчины нашли через неделю на том же месте с огнестрельным ранением головы.
Еще одно изнасилование в Богдановке произошло 28 марта, всего за пару дней до окончания оккупации — в отдаленном садовом товариществе ”Волошка”. Солдаты ворвались в дом Светланы Перминовой в поисках ценных вещей, а затем изнасиловали ее в подвале. Перминова хотела покончить с собой. Ее муж Эдуард Шпилевой во время оккупации уехал из села, чтобы помогать украинским военным. В середине апреля его нашли мертвым в подвале частного дома в соседнем поселке Шевченково со следами пыток. Там же нашли еще шесть тел.
Предположительно 30 марта войска отступили из Богдановки. Село было частично заминировано. Судя по надписям на стенах и другим свидетельствам, за время оккупации Богдановки на смену одним группам российских военных приходили другие: они жили в тех же отобранных у местных жителей домах. Сейчас там работают криминалисты.
Полный текст расследования читайте здесь.
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