24.04.2022, 13:54
Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла
"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", — сказал министр.
Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.
"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (…)", — сказал он.
Напомним, что Литовская православная церковь — одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.