ФОТО | Путин не тот? Подозрительно: в 2021 году президент РФ был в том же костюме и с той же свечой на Пасху, что в 2022-м

Образ российского президента Владимира Путина, в котором он появился на нынешней пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве, полностью совпал с прошлогодним.

Об этом свидетельствует фоторепортаж из храма на сайте Кремля, датированный 2 мая 2021 года.

Как свидетельствуют кадры трансляции праздничной мессы на федеральных каналах, в 2022 году Путин был в том же костюме с темно-красным галстуком и со свечой того же цвета, что и в 2021 году.

Рядом с Путиным, как и в прошлом году, присутствовал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он тоже был одет в прошлогодний костюм.

Пользователи нашли нестыковки в прямой трансляции пасхального богослужения с участием Путина, пишет УНИАН.

Так, на одном из кадров, камера сначала показывает главу Кремля на фоне красного полотна возле нарисованной на стене короны, однако за 4 секунды, когда кадр меняется, никакого Путина на том месте уже нет.

Потом Путин вдруг появляется возле Собянина.

Сообщалось, что Путин пропустил часть литургии и прибыл в церковь ближе к утру. Примечательно, что российский президент стоял в стороне от других прихожан.

Ниже два фото с пасхальной службы: 2022 и 2021 годов.