За минувшие сутки в Эстонию въехали 442 украинских военных беженца
По данным Департамента полиции и погранохраны, в период с 27 февраля по 23 апреля в Эстонию из Украины прибыли 33115 военных беженцев.
В субботу, 23 апреля, в Эстонии прибыли 442 человека, в том числе 109 детей. 215 из прибывших хотят выехать из Эстонии в другие страны, передает rus.err.
Днем ранее в Эстонию прибыли 535 человека, в том числе 127 детей. 273 из них планируют выехать в другие страны.
В общей сложности зарегистрировано 21992 ходатайства о предоставлении временной защиты.
В учреждениях размещения находится 4465 человек, из них 1706 детей.
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