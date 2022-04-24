За минувшие сутки в Эстонию въехали 442 украинских военных беженца

В субботу, 23 апреля, в Эстонии прибыли 442 человека, в том числе 109 детей. 215 из прибывших хотят выехать из Эстонии в другие страны, передает rus.err.

Днем ранее в Эстонию прибыли 535 человека, в том числе 127 детей. 273 из них планируют выехать в другие страны.

В общей сложности зарегистрировано 21992 ходатайства о предоставлении временной защиты.

В учреждениях размещения находится 4465 человек, из них 1706 детей.

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