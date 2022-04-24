ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (60-й день) | Битва за Донбасс успеха российской армии не приносит
Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что российские военные добились некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло войскам РФ значительный урон, сообщило утром Минобороны Великобритании в регулярном бюллетене. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - указывается в сообщении.
Украинский генеральный штаб на вечернем брифинге сообщил о продолжении российского наступления на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. По данным Генштаба, противник пытался штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха в Харьковской области, но отступил с потерями. Российские военные по-прежнему частично блокируют Харьков и продолжают обстрелы города. В Донецкой области они установили контроль над частью Заречного, также продолжаются бои за Рубежное в Луганской области, где российская армия "безуспешно пыталась закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях".
Стало известно, что в ходе субботнего российского удара по Одессе погибла 3-месячная девочка, ее мать и бабушка. Всего по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых были сбиты, заявил в субботу вечером президент Украины.
Попытки организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя по гуманитарному коридору в очередной раз провалились, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, в понедельник попытка эвакуации будет предпринята вновь.
По информации мэра Мариуполя, с начала войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли. Более 100 тысяч человек остаются в блокадном городе и умоляют о спасении.
Между тем Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для безопасного выхода тысяч мирных жителей лиц и сотен раненых из города, в том числе из района завода "Азовсталь". Организация заявила о готовности выступить нейтральным посредником и помочь организовать эвакуацию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начинает в понедельник турне: перед визитом в Россию и Украину он посетит также Турцию и встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рейтер со ссылкой на пресс-службу генсека ООН сообщает, что визит Гутерриша в Анкару состоится в понедельник, 25 апреля. Во вторник 26 апреля Антониу Гутерриш встретится в Москве с президентом Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Киев Гутерриш приедет 28 апреля.
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