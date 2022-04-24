Военный дневник
24.04.2022, 21:40

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (60-й день) | Битва за Донбасс успеха российской армии не приносит

 
Сегодня в Мариуполе
Сегодня в Мариуполе
ФОТО: Reuters
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.

Украина отразила многочисленные атаки вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что российские военные добились некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло войскам РФ значительный урон, сообщило утром Минобороны Великобритании в регулярном бюллетене. "Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - указывается в сообщении.

Украинский генеральный штаб на вечернем брифинге сообщил о продолжении российского наступления на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. По данным Генштаба, противник пытался штурмовать населенные пункты Пашково, Долгенькое и Большая Камышеваха в Харьковской области, но отступил с потерями. Российские военные по-прежнему частично блокируют Харьков и продолжают обстрелы города. В Донецкой области они установили контроль над частью Заречного, также продолжаются бои за Рубежное в Луганской области, где российская армия "безуспешно пыталась закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях".

Стало известно, что в ходе субботнего российского удара по Одессе погибла 3-месячная девочка, ее мать и бабушка. Всего по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых были сбиты, заявил в субботу вечером президент Украины.

Попытки организовать эвакуацию мирных жителей из Мариуполя по гуманитарному коридору в очередной раз провалились, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, в понедельник попытка эвакуации будет предпринята вновь.

По информации мэра Мариуполя, с начала войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли. Более 100 тысяч человек остаются в блокадном городе и умоляют о спасении.

Между тем Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для безопасного выхода тысяч мирных жителей лиц и сотен раненых из города, в том числе из района завода "Азовсталь". Организация заявила о готовности выступить нейтральным посредником и помочь организовать эвакуацию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начинает в понедельник турне: перед визитом в Россию и Украину он посетит также Турцию и встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рейтер со ссылкой на пресс-службу генсека ООН сообщает, что визит Гутерриша в Анкару состоится в понедельник, 25 апреля. Во вторник 26 апреля Антониу Гутерриш встретится в Москве с президентом Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В Киев Гутерриш приедет 28 апреля.

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