Тартуский "Вялк 494" стал чемпионом Эстонии по хоккею

Первая треть игры прошла без голов, в концовке второго периода гости повели в счете благодаря удару Яниса Пуринcа. Хозяева арены переломили ход игры в свою пользу мощной игрой в третьем периоде, который полностью оказался за хозяевами и был выигран со счетом 3:0 благодаря голам латыша Микса Липсберга, Федора Гусынина и Отара Сахокиа. Тартуский "Вялк 494" одержал победу 3:1 и победил в финальной серии со счетом 3:0.





Лучшим вратарем сезона чемпионата Эстонии был признан Антонс Наумовс из "Вялк 494", лучшим защитником сезона стал Юрис Берзиньш из "Курбадса", а лучшим нападающим стал Федор Гусынин из "Вялк 494 ".

Тартуский "Вялк 494" стал чемпионом Эстонии в четвертый раз подряд. В общей сложности клуб из Тарту становился чемпионом Эстонии 13 раз, первый титул был завоеван ровно 25 лет назад.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.