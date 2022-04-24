В женском футболе установлен новый рекорд по посещаемости
Женский футбольный клуб "Барселона" установил рекорд посещаемости в соревнованиях по женскому футболу.
Стадион "Камп Ноу" собрал 91 648 зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости (91 553 зрителей) также был установлен на этой арене. Эту произошло в четвертьфинале женской Лиги чемпионов против "Реала" в конце марта.
Прежний рекорд посещаемость была зафиксирована в Пасадине во время финального матча
чемпионата мира 1999 года между США и Китаем. Тогда на игру пришли 90
185 человек.
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу испанского клуба. Ответный матч между "Барселоной" и "Вольфсбургом" пройдет в Германии 30 апреля.
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