В женском футболе установлен новый рекорд по посещаемости



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и немецким "Вольфсбургом" был установлен новый мировой рекорд посещаемости в женском футболе. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Стадион "Камп Ноу" собрал 91 648 зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости (91 553 зрителей) также был установлен на этой арене. Эту произошло в четвертьфинале женской Лиги чемпионов против "Реала" в конце марта.

Прежний рекорд посещаемость была зафиксирована в Пасадине во время финального матча

чемпионата мира 1999 года между США и Китаем. Тогда на игру пришли 90

185 человек.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу испанского клуба. Ответный матч между "Барселоной" и "Вольфсбургом" пройдет в Германии 30 апреля.

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