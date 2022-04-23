ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (59-й день) | Первые обстрелы по Одессе и отсутствие перемирия на Пасху

- Одесса подверглась ракетному обстрелу. По данным украинских властей, погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. В Минобороны РФ утверждают, что атаковали ”логистический терминал на военном аэродроме”, где хранилась крупная партия оружия с Запада.

- Эвакуация мирных жителей в Мариуполе вновь сорвана, сообщил советник мэра города.

- Комендантский час в пасхальную ночь будет действовать во всей Украине. РПЦ заявило о готовящихся Киевом провокациях с обстрелом православных храмов.

- Росавиация в 10 раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный из-за войны в Украине.

- Зеленский дал большую пресс-конференцию. "Я уже 60 дней слышу вопрос ”Не хотел бы я куда-то поехать?”, но я не имею такого права; Мы не члены НАТО, но, я считаю, что это огромная ошибка, что НАТО за эти года не нашли времени принять нас в альянс".

- Минобороны России в пятницу вечером сообщило, что на крейсере "Москва" погиб только один моряк, еще 27 "пропали без вести", 396, согласно его заявлению, были эвакуированы.

- Российские войска атакуют украинские позиции вдоль всей линии фронта в Донбассе и южной Украине, но значительно не продвигаются, сообщает Украина.

- Число украинских беженцев, по данным ООН, превысило 5 миллионов.

- Генсек ООН Антониу Гутерриш посетит Киев после встречи с Путиным и Лавровым в Москве.

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