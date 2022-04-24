История прибывшей в Таллинн украинской беженки: в Мариуполе мы думали, что умрем. Главное, чтобы моментально

Я не могу отрицать, что я видела горящие дома, взрывы и осколки, кучу разрушенных домов. Я слышала звук бомб, что падают в двухстах метрах, минометы и автоматы, от звука которых ты уже давно не просыпаешься и просто на секунду открываешь глаза, чтобы проверить, как чувствует себя пес. Все эти руины, осознание, что на улицах и домах лежат трупы, некоторые ты видишь и даже не реагируешь, смазаны и закрыты пленкой защитного механизма. Это все было, но туманно могу вспомнить и не понимаю, что пережила.

В последний и единственный раз, когда я вернулась в стены своей квартиры забрать воду и остатки еды, дом просто дрожал от непрекращающихся взрывов, а пешая дорога обратно в убежище была перебежками от подвала до подвала.

Мечтала о красивых вещах, о новой обуви, и все в таком духе. Сейчас это у меня есть, ведь мой дом сгорел вместе с моими вещами. И разбитые витрины центральных магазинов стали для многих гуманитарной помощью.

Мечтала с детства зайти в магазин и взять все, что захочу, и ни на секунду не задуматься по поводу ценника. Так и случилось: действительно пошла и выбрала все, что мне было необходимо в первом вскрытом военными гипермаркете. В связи с катастрофическим недостатком продовольствия.

Я мечтала жить в центре прекрасного города Мариуполь, но две недели прожила не в шикарных апартаментах с видом на площадь Свободы, а в подвале. Без света, воды и связи, на холодном полу. Иронии ради прямо напротив той самой главной площади города.

Когда многие из нас загадывают желания, мало кто задумывается, какую цену ты заплатишь, чтобы оно осуществилось.

”Моя жизнь была наполнена красками и радостью”, — улыбаясь, вспоминает Анастасия. ”Мы планировали открыть комнату энималтерапии с моим другом и товарищем Сааком. Я хотела в свободное время вернуться к изучению программирования”. Анастасия рассказывает, что ее мама, уже будучи на пенсии, в свои шестьдесят пять лет отправилась в последний рабочий тур, чтобы ”отложить на старость и доделать ремонт в ее любимой мариупольской квартире”. ”Мы сделали только одну комнату, планировали обустроить самое уютное гнездышко в дальнейшем. В один момент все стало серым”.

Анастасия родилась и выросла в Мариуполе, юность провела в Харькове, а два года назад вновь вернулась в свой родной город.

Пока ребята срочно грузили вещи, я собрала остатки своих пожитков. И в это время в соседний дом прилетает снаряд, пробивая его насквозь. Нам в крышу дома, в котором мы были, прилетают осколки. Осколки выбили заднее стекло машины, а моего парня чиркануло и оставило две царапины под глазом. На память.

Мы были без транспорта и денег, у нас была только возможность выехать на машине ребят, с которыми мы выбрались с Мариуполя, и с которыми мы жили в соседних комнатах в подвале.

Мой боевой товарищ и по совместительству молодой человек в тот день, когда мы собрались уезжать, просто вышел на улицу и увидел, как куча наших соседей собирает сумки и говорит о том, что удается прорваться через Мелекино из Мариуполя. Уговаривает меня уехать, если найдется машина. И машина нашлась, полный бак. Мы ехали одни из первых, не было еще налаженных коридоров на область, не было бензовозов.

Я не рассчитывала, что начнется война. У меня не было колоссальных сбережений. За месяц до войны отвезла отца инвалида в Харьков в частный пансионат, все сбережения и заработок уходили на его содержание.

Все время, пока я была там, все те две недели в подвале, и позже, в дороге, было не страшно умереть. Мы многие реально думали, что не сегодня, так завтра, возможно, умрем. И не так страшна смерть, как ужас умереть не сразу и мучаться, ведь помочь некому.

Мой мир рухнул окончательно спустя неделю военного положения. Начался режим ”дефолт системы”, без грусти и требований как к себе, так и к окружающим. Мои стандарты и так были не сильно высоки, а стали вообще совершенно примитивными. Проснуться, выпустить пса, найти завтрак, начать подготовку по уборке за животными, убрать, покормить, выполнить поточные задачи, выпустить до шести вечера собаку на прогулку, отужинать при свете лампадки, лечь спать.

Тревога преследовала каждый день, холод и звуки снарядов стали привычными. Пришло понимание, что это — начало самого страшного периода в моей жизни. Никакие испытания и бытовые мелочи больше не имели смысла, привычным стало отсутствие интернета, связи и воды, гигиена перестала быть чем-то существенным.

Ехали и молились. Постоянно с периодичностью в минут двадцать слышали самолет и падающие бомбы. А мы в огромной очереди. и некуда даже свернуть.

Мы ехали с семьей, в которой была беременная женщина на последнем сроке, с двумя осколочными ранениями в обоих глазах. В Бердянске нам сказали, что ей нужна срочная госпитализация и операция, но там таких врачей нет, только Запорожье и Крым. В тот вечер нам сообщили о воздушной тревоге в Бердянске, а с утра узнали, что колонна на Запорожье попала под обстрел. Было принято решение ехать на Крым — самый на тот момент безопасный путь. А вот из Крыма в Украину по факту было невероятно сложно вернуться. И опасно. Так и мы и оказались в России. Так мы потом из нее выбирались.

План один: осознать, что не нужно никуда убегать

Мы оказались в другой стране, чужой стране для меня. Меня начала накрывать паника и стресс. Я обратилась к своей подруге, и она помогла мне выйти на волонтеров группы I support Ukraine, что успокоило меня. Потому что я получила примерный план действий и билеты на автобус, который помог мне вырваться и оказаться в безопасности.

Волонтеры — это люди безграничной души, они меня консультировали, отвечали на все мои вопросы, даже самые нелепые. Переживали и интересовались, как проходит наша дорога, помогли с оплатой билетов и дали дальнейшие инструкции. Связали нас с ребятами, которые предоставили комнату на некоторое время — уютную ,теплую, со всем необходимым.

Волонтер Наталья дала нам номер частников, люди из Питера помогли нам добраться до автобуса, и мы весьма быстро в Ивангороде пересекли границу. Уже в погранслужбе Эстонии нас вежливо встретили, мою собаку абсолютно бесплатно чипировали, мы побыли в зале ожидания до начала седьмого утра и отправились на электричку, которая доставила нас в Таллинн. Там уже волонтер дала контакты местных ребят, нас встретили и приютили.