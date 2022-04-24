История прибывшей в Таллинн украинской беженки: в Мариуполе мы думали, что умрем. Главное, чтобы моментально
Долгая дорога не домой. Мариуполь-Крым-Таллинн-Краков. Именно так Анастасия спасается от военных действий в Украине.
Анастасия родилась и выросла в Мариуполе, юность провела в Харькове, а два года назад вновь вернулась в свой родной город.
”Моя жизнь была наполнена красками и радостью”, — улыбаясь, вспоминает Анастасия. ”Мы планировали открыть комнату энималтерапии с моим другом и товарищем Сааком. Я хотела в свободное время вернуться к изучению программирования”. Анастасия рассказывает, что ее мама, уже будучи на пенсии, в свои шестьдесят пять лет отправилась в последний рабочий тур, чтобы ”отложить на старость и доделать ремонт в ее любимой мариупольской квартире”. ”Мы сделали только одну комнату, планировали обустроить самое уютное гнездышко в дальнейшем. В один момент все стало серым”.
Rus.Delfi дает возможность Анастасии рассказать свою историю. Приводим монолог бежавшего от войны человека.
Разбитые витрины магазинов стали для многих гуманитарной помощью
Когда многие из нас загадывают желания, мало кто задумывается, какую цену ты заплатишь, чтобы оно осуществилось.
Я мечтала жить в центре прекрасного города Мариуполь, но две недели прожила не в шикарных апартаментах с видом на площадь Свободы, а в подвале. Без света, воды и связи, на холодном полу. Иронии ради прямо напротив той самой главной площади города.
Мечтала с детства зайти в магазин и взять все, что захочу, и ни на секунду не задуматься по поводу ценника. Так и случилось: действительно пошла и выбрала все, что мне было необходимо в первом вскрытом военными гипермаркете. В связи с катастрофическим недостатком продовольствия.
Мечтала о красивых вещах, о новой обуви, и все в таком духе. Сейчас это у меня есть, ведь мой дом сгорел вместе с моими вещами. И разбитые витрины центральных магазинов стали для многих гуманитарной помощью.
В последний и единственный раз, когда я вернулась в стены своей квартиры забрать воду и остатки еды, дом просто дрожал от непрекращающихся взрывов, а пешая дорога обратно в убежище была перебежками от подвала до подвала.
Я не могу отрицать, что я видела горящие дома, взрывы и осколки, кучу разрушенных домов. Я слышала звук бомб, что падают в двухстах метрах, минометы и автоматы, от звука которых ты уже давно не просыпаешься и просто на секунду открываешь глаза, чтобы проверить, как чувствует себя пес. Все эти руины, осознание, что на улицах и домах лежат трупы, некоторые ты видишь и даже не реагируешь, смазаны и закрыты пленкой защитного механизма. Это все было, но туманно могу вспомнить и не понимаю, что пережила.
Пришло понимание, что это — начало самого страшного периода в жизни
Тревога преследовала каждый день, холод и звуки снарядов стали привычными. Пришло понимание, что это — начало самого страшного периода в моей жизни. Никакие испытания и бытовые мелочи больше не имели смысла, привычным стало отсутствие интернета, связи и воды, гигиена перестала быть чем-то существенным.
Мой мир рухнул окончательно спустя неделю военного положения. Начался режим ”дефолт системы”, без грусти и требований как к себе, так и к окружающим. Мои стандарты и так были не сильно высоки, а стали вообще совершенно примитивными. Проснуться, выпустить пса, найти завтрак, начать подготовку по уборке за животными, убрать, покормить, выполнить поточные задачи, выпустить до шести вечера собаку на прогулку, отужинать при свете лампадки, лечь спать.
Все время, пока я была там, все те две недели в подвале, и позже, в дороге, было не страшно умереть. Мы многие реально думали, что не сегодня, так завтра, возможно, умрем. И не так страшна смерть, как ужас умереть не сразу и мучаться, ведь помочь некому.
Я не рассчитывала, что начнется война. У меня не было колоссальных сбережений. За месяц до войны отвезла отца инвалида в Харьков в частный пансионат, все сбережения и заработок уходили на его содержание.
Осколки оставили следы под глазом. На память
Мой боевой товарищ и по совместительству молодой человек в тот день, когда мы собрались уезжать, просто вышел на улицу и увидел, как куча наших соседей собирает сумки и говорит о том, что удается прорваться через Мелекино из Мариуполя. Уговаривает меня уехать, если найдется машина. И машина нашлась, полный бак. Мы ехали одни из первых, не было еще налаженных коридоров на область, не было бензовозов.
Мы были без транспорта и денег, у нас была только возможность выехать на машине ребят, с которыми мы выбрались с Мариуполя, и с которыми мы жили в соседних комнатах в подвале.
Пока ребята срочно грузили вещи, я собрала остатки своих пожитков. И в это время в соседний дом прилетает снаряд, пробивая его насквозь. Нам в крышу дома, в котором мы были, прилетают осколки. Осколки выбили заднее стекло машины, а моего парня чиркануло и оставило две царапины под глазом. На память.
Ехали и молились. Постоянно с периодичностью в минут двадцать слышали самолет и падающие бомбы. А мы в огромной очереди. и некуда даже свернуть.
Мы ехали с семьей, в которой была беременная женщина на последнем сроке, с двумя осколочными ранениями в обоих глазах. В Бердянске нам сказали, что ей нужна срочная госпитализация и операция, но там таких врачей нет, только Запорожье и Крым. В тот вечер нам сообщили о воздушной тревоге в Бердянске, а с утра узнали, что колонна на Запорожье попала под обстрел. Было принято решение ехать на Крым — самый на тот момент безопасный путь. А вот из Крыма в Украину по факту было невероятно сложно вернуться. И опасно. Так и мы и оказались в России. Так мы потом из нее выбирались.
План один: осознать, что не нужно никуда убегать
Мы оказались в другой стране, чужой стране для меня. Меня начала накрывать паника и стресс. Я обратилась к своей подруге, и она помогла мне выйти на волонтеров группы I support Ukraine, что успокоило меня. Потому что я получила примерный план действий и билеты на автобус, который помог мне вырваться и оказаться в безопасности.
Волонтеры — это люди безграничной души, они меня консультировали, отвечали на все мои вопросы, даже самые нелепые. Переживали и интересовались, как проходит наша дорога, помогли с оплатой билетов и дали дальнейшие инструкции. Связали нас с ребятами, которые предоставили комнату на некоторое время — уютную ,теплую, со всем необходимым.
Волонтер Наталья дала нам номер частников, люди из Питера помогли нам добраться до автобуса, и мы весьма быстро в Ивангороде пересекли границу. Уже в погранслужбе Эстонии нас вежливо встретили, мою собаку абсолютно бесплатно чипировали, мы побыли в зале ожидания до начала седьмого утра и отправились на электричку, которая доставила нас в Таллинн. Там уже волонтер дала контакты местных ребят, нас встретили и приютили.
Мы сейчас в Таллинне, завтра выдвигаемся в Краков к моим знакомым, которые тоже родом из Мариуполя. План сейчас один: добраться и осесть хоть на какое-то время, осознать, что не нужно бежать или убегать, начать искать варианты заработка и просто выдохнуть. Очень хочу, не смотря на то, что я в курсе всего происходящего, всего того ада, что произошел в моем городе, зная, что мой дом разрушен, больше всего на свете хочу домой. Возможности нет. И неизвестно, когда появится.
Мне хотелось просто застрелиться, чтобы не осознавать, что это на самом деле
Я оставила своего любимого кота, который жил в этих родных стенах без малого двенадцать лет, и каждый день стараюсь и пытаюсь не винить себя за это. За эту маленькую жизнь, которая зависела от меня.
Жива, но не понимаю и не осознаю, что произошло. Самое парадоксальное, хочу обратно в подвал.
Жива, но какой ценой. И как жить дальше, ведь чувствую пустоту, а больше ничего не чувствую. Вся моя жизнь поместилась в небольшую сумку и рюкзак с собакой на поводке, которая сопровождает меня и сейчас.
Для меня это была игра на самом высоком уровне сложности, без права сохранения и без права на ошибку, как будто не по-настоящему. А сейчас будто кто-то вытащил шнур из сети, и экран потух.
Я спала каждую ночь, занималась тем, чем и до войны. Единственное, что помогать и убирать за животными приходилось почти в темноте. Была ухоженной, насколько это возможно. Плакала всего три раза.
Первый, когда узнала, что в наш район не пускают с самого центра, все перекрыто, и в дом попал снаряд.
Второй, когда уезжала и понимала, что могу не увидеть больше тех, кто был со мной в подвале, а именно моего друга и практически приемного отца, руководителя зоовыставки, в которую я хожу и помогаю с двенадцати лет. Моя опора и поддержка Саак так и не вышел на связь после нашего отъезда.
И третий раз, когда я очутилась возле Крыма и увидела два истребителя, летающих показушно рядом, да так, что можно было их рассмотреть. Которые пронеслись на перезаправку, которые, возможно, уничтожают именно мой город. Это было самое жуткое и неприятное, мне хотелось просто застрелиться, чтобы не осознавать, что это на самом деле.
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