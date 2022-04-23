”Война всегда разделяет людей". В Нарве честно поговорили о войне и мире

”Мы все на войне в каком-то смысле, — сказал корреспондент ERR перед тем, как горожане начали задавать вопросы. — Война эта ведется на территории Украины, но она не с Украиной, это война с Европой. Именно поэтому мы в ней так или иначе участвуем. Война всегда разделяет людей. Но не все, кто оказался по одну сторону фронта, одинаковые. Надо видеть эти различия”.

Антон Алексеев поделился наблюдением, что когда он следил за эстонскими СМИ, то не смог составить представление обо всем спектре мнений и ощущений, которые существуют среди русских в Эстонии по поводу войны. ”Поэтому я здесь не для политинформации, а чтобы послушать разные мнения, — сказал он. — Важно не поддаться логике войны, когда есть только белое и черное, свои и чужие. Мир всегда сложнее”.

Антон Алексеев сказал в начале встречи: ”Мне было странно, что меня пригласила госпожа Райк говорить на эту тему. Казалось, что если война идет не первую неделю, то все уже заняли какую-то сторону и ходить агитировать за ту или иную позицию бессмысленно”. Антон согласился приехать, если с ним вместе будет выступать Яна Тоом, чье мнение весомо для русскоговорящих людей в Эстонии. ”Мы с ней не совпадаем в позициях, я никогда не голосовал за центристов, — сказал Алексеев. — Но теперь мы, такие политические антагонисты, оказались по одну сторону. Я подумал, что у людей появится вопрос: действительно, такой кошмар творится, раз они говорят на этот раз об одном?”

Почему Европа помогает Украине

Нарвитян было много, в основном пришли на встречу люди зрелого возраста, но в зале сидели и молодые ребята, которые также задавали вопросы спикерам и делились своим понимаем, что сейчас происходит в Эстонии в связи с войной в Украине. Иногда даже возникали споры за микрофон.

Первый вопрос, который прозвучал в зале, был о поддержке Европой Украины. По мнению задающего вопрос, это приводит к затягиванию войны, и он хочет разобраться, насколько западные политики это понимают.

”Я езжу [в Украину] с 2014 года, — начал Антон. — Я думаю, что Зеленский и кто-то с ним из власти, может, и пошли бы на переговоры и уступки, но само украинское общество, я бы его не недооценивал. Я помню, что было в 2015 году, когда Порошенко попробовал выполнить минские договоренности. Дело закончилось взрывом гранаты около Верховной Рады и гибелью людей. Это люди, которые подчиняются правительству до той степени, пока оно их устраивает. И все. О чем угодно можно говорить с начальством, но если люди не примут, то все они так и останутся на бумаге. Минский процесс тому пример. А людей больше 30 миллионов. Это не кучка националистов. Они там все националисты”.

Яна Тоом считает, что тот факт, как долго Украина держится, стал огромным сюрпризом для всех, для запада тоже. ”У всех в начале войны было представление, что она быстро закончится и появится новая ситуация для переговоров, — сказала Тоом. — Этого не происходит и чем дольше, тем больше Европа ощущает свою ответственность. Страны, которые отказывались сначала поставлять оружие [в Украину] теперь это делают. Украинцы уже говорят, мы ничего не хотим, дайте нам чем драться. Сначала просили закрыть небо. Но если мы закрываем небо, то это значит, что мы сбиваем российские самолеты и НАТО вступает в открытый конфликт с Россией. А это другая история. Но просто смотреть со стороны невозможно. Гибнут люди. Такого кризиса беженцев — 5 миллионов — такого не было еще”.