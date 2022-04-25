"Сталин готовился начать ядерную войну в 1954 году. Прибалтика должна была стать плацдармом этой войны"

"Буча — это как немецкое село Неммерсдорф, которое в 1944 году заняли красноармейцы и в котором они перебили местных жителей. И немецкая пропаганда, ничего не привирая, распространила об этом правду по всей Германии. Но Красная армия устраивала такие зверства и в других селах и городах восточной Пруссии, Померании и Силезии. Это Сталин либо прямо приказал, либо позволил сделать для того, чтобы изгнать население с этих земель, и затем в 1945 году присоединить их либо к Польше, либо к Советскому Союзу, к Калиниградской области. Этот план сработал, хотя стоил больших потерь Красной армии, потому что немцы стали сопротивляться гораздо ожесточеннее.

Изнасилования и террор российских войск в Украине тоже служат цели запугивания местного населения. Путин, как и Сталин в свое время, хочет прогнать местное население, в данном случае украинцев — в Европу".