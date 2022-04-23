Эстонские фирмы до сих пор размещают рекламу на кремлевских порталах

"Пропастоп неоднократно обращал внимание на такое положение дел. Многие эстонские фирмы, чьи рекламы можно было в начале года встретить на российских порталах откровенно пропагандистского содержания, все же приняли решение о прекращении столь неуместной практики. Однако, есть и те, кто решил продолжать рекламироваться на таких ресурсах. Даже есть и такие фирмы, которые еще в марте заверяли об отказе реклам, но они по-прежнему это делают", — пишут они.