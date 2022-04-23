Департамент здоровья: в больницах 123 пациента с коронавирусом, 355 новых зараженных

По состоянию на 23 апреля в больницах находится 123 пациента, зараженных коронавирусом. Из них 54 нуждаются в лечении из-за коронавирусных осложнений. Среди них 59,3% невакцинированных и 40.7% вакцинированных пациентов. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Было проанализировано 2769 тестов на коронавирус, из них 355 положительные.

За сутки было введено 512 доз вакцины, первичная вакцинация была начата в 80 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 451 566 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.

Хотя показатели заболеваемости COVID-19 вошли в Эстонии в "зеленую" зону, Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, готовится к появлению нового штамма и новой осенней волне заболеваемости.