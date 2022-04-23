СЕГОДНЯ | Бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Фьюри хочет уйти красиво(1)
Британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу, 23 апреля, проведет защиту титула в поединке против соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, будет отстаивать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ориентировочное начало главного события вечера бокса в столице Великобритании — в субботу, 23 апреля, в 23:00.
Отметим, что Фьюри считается безоговорочным фаворитом поединка. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,17.
Тайсон Фьюри — лучший тяжеловес в мире. В его активе не только победы над Деонтеем Уайлдером и титул WBC, но и яркие перфомансы, которые Фьюри каждый раз закатывает в ринге. И на этот раз он попробует доказать свое величие в бою против обязательного претендента — Диллиана Уайта.
”Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду. Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети. Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда”, — сказал Фьюри.
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