СЕГОДНЯ | Бой за звание чемпиона в супертяжелом весе. Фьюри хочет уйти красиво

Тайсон Фьюри — лучший тяжеловес в мире. В его активе не только победы над Деонтеем Уайлдером и титул WBC, но и яркие перфомансы, которые Фьюри каждый раз закатывает в ринге. И на этот раз он попробует доказать свое величие в бою против обязательного претендента — Диллиана Уайта.

”Хочу ли я завершить карьеру после этого боя? Да. Мы с Уайтом устроим настоящее шоу. Я правда хочу хорошего поединка. После этого я уйду. Я выиграю и уйду не из-за того, что так хотят фанаты, а потому что сам хочу. Я боксирую 20 лет. Не говорю, что хочу жизнь знаменитости, но я не хочу быть кинозвездой. Я просто хочу побыть один и отключить все социальные сети. Я здесь, чтобы провести всего один бой. Я ухожу и попрощаюсь навсегда”, — сказал Фьюри.