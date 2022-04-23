Рийгикогу приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей начнется с приветственного концерта Таллиннского ансамбля трубачей с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка Тоомпеа гостей поприветствует спикер Рийгикогу Юри Ратас.

В течение всего дня все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с депутатами во фракциях, а также посетить башню ”Длинный Герман”. Экскурсии по замку проведут и члены Рийгикогу: Яак Юске, Раймонд Кальюлайд, Эдуард Одинец и Анти Пооламетс.

В кафе члены Рийгикогу Хейки Хепнер, Раймонд Кальюлайд, Хенн Пыллуаас, Мати Райдма и Марко Шорин обсудят вопросы, связанные с гражданской защитой. Руководить обсуждением будет Урмас Вайно.

В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой соревнуются команды Рийгикогу и школьников. В команду Рийгикогу войдут члены парламента Яак Юске, Андрей Коробейник, Ээрик Нийлес-Кросс, Анти Пооламетс и Урмас Рейнсалу.

По случаю года библиотек Рийгикогу посетят Национальная библиотека Эстонии с pop-up библиотекой и онлайн-играми; Таллиннская центральная библиотека, которая организует уютный уголок для чтения комиксов и погружения в виртуальную реальность, и библиотечный автобус ”Katarina Jee”.

В замке Тоомпеа и во дворе замка пройдут воркшопы Кайтселийта, Найскодукайтсе, Дочерей отчизны и Молодых орлят. Военный музей продает товары в поддержку Украины, Найскодукайтсе предлагает всем желающим присоединиться к кампании в поддержку ветеранов ”Anname au!”. В Белом зале пройдет концерт студентов Эстонской академии музыки и театра, посвященный Украине. День завершится концертом ансамбля Кайтселийта ”Mustad Kolonelid” во дворе замка.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. После двухлетнего перерыва Рийгикогу вновь празднует это знаменательное событие на дне открытых дверей. В этом году мероприятие проводится в 22-й раз.