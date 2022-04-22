Ученик, обвиненный школой в оправдании войны и распространении ложной информации, покинул Йыхвискую гимназию

Основное содержание длинного и местами запутанного поста — предполагаемый скандал вокруг флага Украины, развевающегося перед Йыхвиской гимназией. По словам автора поста, школа обвинила его в произнесении следующих слов: ”Почему в Йыхвиской гимназии висит украинский флаг? Пусть придет В. Путин, уберет украинский флаг и повесит флаг Российской Федерации…”

Остается неясным, были ли действительно произнесены такие слова. Автор не предлагает ни однозначного подтверждения, ни опровержения. Учащийся, который сейчас уже покинул школу, далее утверждает, что на него оказывали давление, используя угрозы — если он откажется уходить сам, его исключат таким образом, что ему будет труднее продолжать учебу в Эстонии.

"Полицейский патруль вышел на связь с учеником по просьбе школы 17 марта, так как, по мнению школы, он разжигал ненависть, оправдывал войну в Украине и распространял ложную информацию", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк Delfi. ”В полиции ему объяснили, что разжигание ненависти (ст. 151 УК) карается уголовно-правовым путем. Далее им занималась школа”, — добавил он.

Йыхвиская гимназия не захотела комментировать обвинение своего бывшего ученика в том, что его вынудили уйти. ”Действительно, его желанию уйти предшествовали некоторые разногласия по теме, упомянутой в его письме”, — сказал директор школы Татьяна Айт Delfi.