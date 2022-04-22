Военный дневник
22.04.2022, 21:36

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (58-й день) | Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу близ Мариуполя. Российские военные уточнили цели "второй фазы спецоперации"

 
Мариуполь
Мариуполь
ФОТО: REUTERS/Alexander Ermochenko/ Scanpix

Представляем вашему вниманию главные военные события минувшего дня в Украине.

- В Бородянке обнаружены новые массовые захоронения.

- Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Путин якобы отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Однако представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий опроверг эту информацию. По его словам, враг планирует продолжить свое наступление на завод.

- В России ”всплыла” статистика о погибших военных.

Как сообщает Nexta TV, прокремлевский информационный портал Readovka написал, что Министерство обороны Российской Федерации на закрытом бриффинге сообщило о погибших и пропавших без вести в Украине российских солдатах.

- Российские военные уточнили цели ”второй фазы спецоперации”. По словам исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, ее цель — ”установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной”, а также ”обеспечение коридора в Крым” и ”еще один выход в Приднестровье”. Миникаев объяснил это тем, в Приднестровье ”отмечаются факты притеснения русскоязычного населения”.

- Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, а приведет только к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе.

- В Организации Объединенных Наций утверждают, что действия России в Украине, в том числе расстрелы мирных жителей, могут считаться военными преступлениями.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, пишет The Guardian

- Сегодня между главами российской и украинской делегаций по мирному урегулированию прошли ”несколько длительных разговоров”, подтвердил глава делегации РФ Владимир Мединский.

- Украина признала затонувшие обломки крейсера "Москва" объектом своего подводного культурного наследия.

- Зеленский признал потерю 40 населенных пунктов в восточной части Украины

- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс возвращается в Киев. Скоро там возобновит работу британское посольство. Ранее свои посольства в Киеве снова решили открыть Турция, Словения, Эстония, Латвия, Литва и Чехия.

- Власти Нидерландов намерены отказаться от российского газа, угля и нефти до конца 2022 года

- 26 апреля Владимир Путин встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем

- США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, — сообщила замгосударственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

- В результате падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области в пятницу, 22 апреля, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

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