ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (58-й день) | Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу близ Мариуполя. Российские военные уточнили цели "второй фазы спецоперации"
Представляем вашему вниманию главные военные события минувшего дня в Украине.
- В Бородянке обнаружены новые массовые захоронения.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Путин якобы отдал приказ не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе. Однако представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий опроверг эту информацию. По его словам, враг планирует продолжить свое наступление на завод.
- В России ”всплыла” статистика о погибших военных.
Как сообщает Nexta TV, прокремлевский информационный портал Readovka написал, что Министерство обороны Российской Федерации на закрытом бриффинге сообщило о погибших и пропавших без вести в Украине российских солдатах.
- Российские военные уточнили цели ”второй фазы спецоперации”. По словам исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, ее цель — ”установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной”, а также ”обеспечение коридора в Крым” и ”еще один выход в Приднестровье”. Миникаев объяснил это тем, в Приднестровье ”отмечаются факты притеснения русскоязычного населения”.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, а приведет только к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе.
- В Организации Объединенных Наций утверждают, что действия России в Украине, в том числе расстрелы мирных жителей, могут считаться военными преступлениями.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что в ближайшее время собирается провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, пишет The Guardian
- Сегодня между главами российской и украинской делегаций по мирному урегулированию прошли ”несколько длительных разговоров”, подтвердил глава делегации РФ Владимир Мединский.
- Украина признала затонувшие обломки крейсера "Москва" объектом своего подводного культурного наследия.
- Зеленский признал потерю 40 населенных пунктов в восточной части Украины
- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс возвращается в Киев. Скоро там возобновит работу британское посольство. Ранее свои посольства в Киеве снова решили открыть Турция, Словения, Эстония, Латвия, Литва и Чехия.
- Власти Нидерландов намерены отказаться от российского газа, угля и нефти до конца 2022 года
- 26 апреля Владимир Путин встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем
- США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, — сообщила замгосударственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
- В результате падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области в пятницу, 22 апреля, один человек погиб, еще двое получили травмы.
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