Сотни российских военных отказываются ехать в Украину. ”Медиазона” рассказала, как их пытаются запугивать командиры

Когда угрозы не сработали, командир попытался обратиться к здравому, по его мнению, смыслу: ”А ты не думаешь, демократ ****, с какого ты города? [Что на твой город] придет, *****, *****, противник, в виде, *****, украинцев, *****. И начнет долбить, *****, ваш город. <…> Когда они придут, дружок, уже будет поздно, *****. Когда они придут! ***** несете какую-то, чушь, *****. Вы, *****, не понимаете вообще, че происходит, что ли? *****, война, *****, идет со всем миром, *****, а вы мне ***** какую-то несете, *****. Мы не воюем, *****, с Украиной, мы воюем, *****, с Евросоюзом и с блоком НАТО , если вы этого не заметили, *****!”.

Другому военнослужащему командир стал угрожать уголовным преследованием. Когда тот заявил, что проконсультировался с юристами и знает, что уголовное дело ему не грозит, командир сказал: ”Да я на *** вертел ваших юристов. Веришь, ты? Веришь, нет? <…> У меня есть, *****, постановление правительства, подписанное президентом, *****. <…> С юристами он посоветовался… Ваших юристов сюда давайте. И мы с ними здесь пообщаемся”.

”Вывезти туда его, а дальше — куда хочешь! Хочешь в плен, *****, хочешь в бой *****, хочешь — ****** [езжай] обратно домой *****. Задача ясна? Выполнить!” — приказал командир одному из офицеров. Он также пригрозил рассказать отцу отказника, что его сын — трус. ”Медиазона” отмечает, что известен случай, когда соответствующие порочащие письма отправили не только отцу отказавшегося воевать военнослужащего, но и его соседям. В письме говорилось, в частности: ”Нам очень жаль, что Вы не сумели воспитать в своем сыне такие качества, как честность, стойкость, порядочность и любовь к своему Отечеству. В связи с этим [ваш сын] уволен из рядов Вооруженных сил Российской Федерации”.

В распоряжении редакции оказалась запись разговора военнослужащего, который после возвращения из Украины отказался снова туда ехать, со старшими офицерами. Один из них потребовал ”загрузить его в БТР и вывезти туда”, предложив при необходимости связать мужчину и запихнуть в машину ”как кулек”.

Военнослужащий, как пишет ”Медиазона”, не был наказан или привлечен к ответственности и ждет увольнения.

Изданию известно о случаях, когда военнослужащих после отказа от участия в ”спецоперации” отправляли на аттестационную комиссию для решения вопроса о досрочном увольнении — причем увольнять решали даже тех, кто отказался по состоянию здоровья. Один из военных, с которыми пообщалась ”Медиазона”, не был против увольнения, поскольку и сам не хотел продолжать службу.

На аттестационную комиссию также был отправлен летчик, который заявил командованию, что не считает Украину врагом, отказался поехать в командировку в приграничный с Украиной регион и был вынужден написать подробный рапорт с описанием своих мотивов. Аттестационная комиссия единогласно проголосовала за увольнение, однако летчик, как пишет ”Медиазона”, продолжает служить, так как решения комиссии носят рекомендательный характер.

Еще один собеседник ”Медиазоны”, служащий по контракту, после нескольких письменных отказов от участия в спецоперации был все равно отправлен в командировку в один из приграничных регионов. ”По словам людей более опытных, я еду в распоряжение своего прямого начальника, и перехода границы не будет. Но, зная, как все это устроено в структуре вооруженных сил, я уверен, что он будет. Естественно, там я тоже пойду в отказ, а там уже и до уголовного дела за дезертирство недалеко”, — цитирует его издание.