Министерство экономики Эстонии отказалось от встречи с послом РФ. "Мы заняты помощью Украине"

Во вторник мы сообщали, что посол РФ Владимир Липаев хочет встретиться с канцлером или вице-канцлером Минэкономики, чтобы обсудить автобусное движение Таллинн — Санкт-Петербург.

Министерство в начале недели сообщило, что не имеет понятия, о чем именно хочет поговорить посол РФ. Решение о встрече тогда еще не было принято.

Перевозку пассажиров между Эстонией и Россией осуществляет Lux Express, но и у международной фирмы также не было информации о том, какие именно вопросы касательно автобусного движения желает обсудить посол.

Сегодня в распоряжении издания Ärileht появилось письмо вице-канцлера Министерства экономики Ахти Кунингаса, в котором он информирует об отказе от встречи с российским дипломатом.

"В ответ на ваше электронное письмо от 14.04.2022 сообщаем, что организация международных автобусных линий (в том числе Санкт-Петербург — Таллинн и Таллинн — Санкт-Петербург) урегулировано соглашением между правительствами Эстонии и Российской Федерацией о международных автоперевозках, в соответствии с которым компетентные ведомства сторон своевременно передают друг другу предложения об организации перевозки пассажиров.

В связи с большой занятостью помощью украинскому народу по смягчению последствий военных действий России, и учитывая то обстоятельство, что посольство России в Эстонии, насколько известно, не является указанным в межправительственном договоре по автоперевозкам компетентным ведомством, мы не считаем необходимым обсуждать с послом данную тему", — говорится в направленном российскому посольству письме.