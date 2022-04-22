Глава Научного совета Тойво Майметс: осенью мы вновь увидим коронавирус

"Все международные организации здравоохранения сходятся во мнении что от этого вируса мы не избавились и не избавимся, то есть осенью мы его видимо вновь увидим", — сказал руководитель Научного совета, профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс.

Он считает, что уже сейчас пора основательно подготовиться к осени, потому что далее всё будет зависеть от того, что будет делать вирус и что станут делать люди. "Вирус не исчерпал свой потенциал", — отметил профессор.

Майметс сообщил, что Научный совет видит три возможных сценария развития эпидемической ситуации: мягкий, тяжелый и новая пандемия.

Первый означает, что новый штамм будет наподобие омикрона или даже более слабым вариантом, представляющим угрозу только для групп риска, и с которым медицинская система хорошо справится. Тяжелый сценарий предполагает, что новая мутация вируса приведет к гораздо более быстрому его распространению, а также росту числа смертей и госпитализации. Последний сценарий таков, что новая разновидность вируса будет способна игнорировать иммунитет, полученный человеком через вакцинацию или болезнь, и мы окажемся там, где были два года назад.

"Сегодня нас отличает от ситуации двухлетней давности то, что в обществе, мягко говоря, присутствует усталость от всех этих мер и вакцин. Уровень восприимчивости общества совсем другой, и это вызывает особые трудности", — отметил Майметс, говоря о пандемийном сценарии.

Глава Научного совета подчеркнул: сейчас ни в коем случае нельзя ждать, что будет делать вирус. "Вместе с Госканцелярией и Министерством социальных дел мы в самом деле мы готовимся на случай, что осенью будет мягкий, тяжелый или пандемийный сценарий", — сказал Майметс.

Ученый отметил, что уровень вакцинации и охват населения бустерными дозами невысок, но прививка — это единственный способ, как мы можем себя подготовить к новой возможной волне заболеваемости.