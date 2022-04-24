ВИДЕО | "Если бы я замешкался, мы бы сейчас не разговаривали". Прибывший в Эстонию из Мариуполя беженец рассказал, как оказался на волосок от смерти
Только за апрель в Эстонию через границу с Россией прибыло более пяти с половиной тысяч беженцев из Украины. Для многих из них родным городом является Мариуполь. На условиях анонимности нам удалось поговорить с одним из жителей города, рассказавшим, как посещение друга чуть не стало последним днем в его жизни и как сложился его путь через восток Украины и Россию в Эстонию.
“Самое страшное было не в ракетах и “Градах”, а то, что бомбили с самолетов, — рассказывает мужчина. — То есть если ракета и оставляет какие-то разрушения, то она не приводит к таким тотальным разрушениям, как бомбардировка с самолета, которая тоже происходила практически ежедневно”.
“Частный сектор пострадал очень сильно — если туда “прилетало”, то от дома не оставалось ничего и люди, которые прятались там в подвале, оставались похоронены заживо под завалами. Один мой знакомый, который, по-видимому, сейчас в Мариуполе, рассказывал, как он ездил в гараж за дровами — нам приходилось готовить еду на дровах, у нас был запас дров, мы ими топили. И вот вернулся за ними, он грузил их в машину. И там стреляли снайперы где-то рядом — видимо, чтобы припугнуть. Он быстро загрузился в машину и уехал оттуда“ — рассказал мужчина. Он также сообщил, что связь пропала еще в начале марта, как и отопление. После этого несколько дней была вода, но ее тоже выключили. Дольше всех продержался газ, но и его выключили примерно неделю спустя.
Кроме того, мужчина рассказал о случае, когда посещение друга чуть ни стоило ему жизни.
"Я находился в квартире своего друга, я пришел туда за вещами. Я находился на балконе и в этот момент "прилетело" по соседнему подъезду. В дом. Было очень громко, заложило уши. Я очень быстро убежал оттуда. Буквальны выскочил в коридор квартиры, как "прилетело" по балкону". То есть, если бы я замешкался, то мы бы не разговаривали сейчас".
Полный рассказ очевидца из Мариуполя — в видео выше.
Сейчас мужчина уже вернулся в Украину через Польшу и на данный момент ищет работу.
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