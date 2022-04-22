КОЛОНКА RusDelfi | Запрет на въезд российских артистов в Эстонию

Накануне правительство решило не пускать в Эстонию тех российских артистов, которые поддержали агрессию против Украины. Соответствующее поручение уже направлено в МВД, ну а выполнять его очевидно придется рядовым сотрудникам Департамента полиции и погранохраны. И уже в который раз возникает вопрос, а как конкретно это будет работать на практике.

С Газмановым, Басковым, Чичериной и какой-нибудь Викой Цыгановой вроде бы и так все ясно. Они годами открыто высказывали свою пропутинскую позицию, исполняли соответствующие песни и неоднократно выступали на фестивалях, организованных Кремлем. Кстати, наша полиция тут может просто посмотреть имена артистов, которые вышли на сцену 18 марта в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма, и основная часть черного списка будет готова.

Но ведь Россия — страна большая, и провластных мероприятий там организуется масса. Для меня было, например, удивительно обнаружить на афишах патриотических концертов имя Сергея Галанина и группу ”Уматурман”. А сколько тех артистов, кто скрывает свою позицию или высказывается неопределенно? И что делать с теми, кто изменил свое мнение, как Анна Нетребко, от которой отвернулись и западные, и российские оперные театры? Ее можно пускать в страну?

Сдается мне, что Департаменту полиции и погранохраны придется создавать небольшой отдел сотрудников, которые на ежедневной основе будут отслеживать культурную жизнь России и заодно мониторить многочисленные российские сайты на предмет заявлений сомнительного содежания.