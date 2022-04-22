Правда ли, что во Львове школьники выстроились в форме свастики в день рождения Гитлера?

20 апреля 2022 года прошло ровно 133 года со дня рождения фюрера нацистской Германии. И в тот же день по соцсетям пошла волна постов следующего содержания: ”Просто Львов. Просто школьники. Просто отметили день рождения Гитлера. На Украине, в которой, как известно, нацизма нет”. Судя по всему, на русском языке запись больше всего разошлась по Telegram-каналам. Один из наиболее распространённых постов, которые нам удалось обнаружить, был опубликован на канале Zergulio (164 000 подписчиков). Он уже удалён, но его сохранённые копии можно найти на сервисах по отслеживанию статистики каналов. Кроме того, остались его репосты, например на канале ”НОД Россия” (1000 просмотров). Также подобные записи есть на каналах ”Операция Z” (1500 просмотров), ”ЧБД Новости” (28 000) и ”Кипяток” (11 000).





На момент публикации этого текста в Twitter посты про Львов и свастику распространяли лишь аккаунты с небольшим количеством подписчиков (примеры тут, тут и тут). Фото с подобной подписью выкладывал и верифицированный аккаунт Alexander Bunin (почти 18 000 подписчиков), но там его удалили (остался скриншот). Также на несколько сотен лайков и ретвитов разошёлся уже удалённый пост аккаунта TSEG (сохранённую копию можно посмотреть тут или тут).

Во ”ВКонтакте” запись в основном распространяют через посты на личных страницах пользователей (примеры тут, тут и тут), но встречаются и публикации в сообществах. Например, в группе ”Подслушано в Снежном” на момент написания этого текста упомянутое фото с подписью (орфография сохранена) ”Во Львове черти свастику из детей построили в честь дня рожденья гитлера, тоже суки бандеровское отродье!” собрало 89 лайков и 4000 просмотров.





Во-первых, фигура, в которую выстроились предполагаемые школьники, лишь отчасти напоминает свастику с флага Национал-социалистической немецкой рабочей партии. На символе нацистской Германии было на пару прямых углов меньше.