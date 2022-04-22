Правда ли, что во Львове школьники выстроились в форме свастики в день рождения Гитлера?
20 апреля в Сети распространили фотографию, на которой якобы запечатлены школьники из украинского города Львова. Авторы публикаций утверждают, что дети выстроились в форме свастики в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Мы проверили, было ли такое на самом деле.
20 апреля 2022 года прошло ровно 133 года со дня рождения фюрера нацистской Германии. И в тот же день по соцсетям пошла волна постов следующего содержания: ”Просто Львов. Просто школьники. Просто отметили день рождения Гитлера. На Украине, в которой, как известно, нацизма нет”. Судя по всему, на русском языке запись больше всего разошлась по Telegram-каналам. Один из наиболее распространённых постов, которые нам удалось обнаружить, был опубликован на канале Zergulio (164 000 подписчиков). Он уже удалён, но его сохранённые копии можно найти на сервисах по отслеживанию статистики каналов. Кроме того, остались его репосты, например на канале ”НОД Россия” (1000 просмотров). Также подобные записи есть на каналах ”Операция Z” (1500 просмотров), ”ЧБД Новости” (28 000) и ”Кипяток” (11 000).
На момент публикации этого текста в Twitter посты про Львов и свастику распространяли лишь аккаунты с небольшим количеством подписчиков (примеры тут, тут и тут). Фото с подобной подписью выкладывал и верифицированный аккаунт Alexander Bunin (почти 18 000 подписчиков), но там его удалили (остался скриншот). Также на несколько сотен лайков и ретвитов разошёлся уже удалённый пост аккаунта TSEG (сохранённую копию можно посмотреть тут или тут).
Во ”ВКонтакте” запись в основном распространяют через посты на личных страницах пользователей (примеры тут, тут и тут), но встречаются и публикации в сообществах. Например, в группе ”Подслушано в Снежном” на момент написания этого текста упомянутое фото с подписью (орфография сохранена) ”Во Львове черти свастику из детей построили в честь дня рожденья гитлера, тоже суки бандеровское отродье!” собрало 89 лайков и 4000 просмотров.
Во-первых, фигура, в которую выстроились предполагаемые школьники, лишь отчасти напоминает свастику с флага Национал-социалистической немецкой рабочей партии. На символе нацистской Германии было на пару прямых углов меньше.
Во-вторых, в середине построения можно заметить неровность прямой линии. Можно предположить, что это не изгиб, а промежуток, тогда фигура напомнит число 55. Если учесть, что фюрер родился в 1889 году, то 55 лет ему исполнилось 20 апреля 1944 года, то есть за несколько месяцев до битвы при Львове в июле 1944-го. Непохоже, что фото сделано в тот период.
В-третьих, фото можно прогнать через сервис поиска по картинкам в Google или ”Яндексе”. В результате поисковики выдадут множество старых постов, новостных заметок и статей о том, что на самом деле искомое фото сделано 12 апреля 2016 года. На нём запечатлена акция в честь первого полёта человека в космос.
Мероприятие под названием ”Покорение космоса” проходило в центре Пензы. Во флешмобе участвовали студенты, представители молодёжных организаций и бойцы студотрядов. Молодые пензенцы выстроились в форме числа 55 — именно столько лет на тот момент прошло с полёта в космос Юрия Гагарина в 1961 году. После этого ребята одновременно по команде отпускали в небо воздушные шары — всё это снимали с крыши Дома молодёжи. Затем прошли конкурсы и викторины на знание космической истории России. Приводим репортаж с YouTube-канала ”ГТРК Пенза”, а также скриншот, на котором число с другого ракурса видно более отчётливо.
Отметим, что фото фигуры с флешмоба за схожесть с нацистским символом в соцсетях стали высмеивать уже в тот же день, когда проводилась акция. А в 2019 году кузбасская полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (”Демонстрация нацистской символики”) на местного активиста и юриста Дмитрия Миропольцева, который разместил скриншот из репортажа об акции на своей странице во ”ВКонтакте”. Дело передали в суд, но судья встал на сторону Миропольцева — в его публикации не нашли состава правонарушения.
Таким образом, на фото не украинский Львов, а российская Пенза, не школьники, а студенты. Они выстроились в виде не нацистской свастики, а числа 55, и было это не в день рождения Гитлера, а в День космонавтики.
Итог: Вырвано из контекста.