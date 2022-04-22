Таллинн вышел на новый этап в строительстве крупнейшей в Эстонии больницы

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, строительство современного медицинского городка является одним из приоритетов города на ближайшие годы. ”Создание отдельного целевого фонда — следующий этап сооружения Таллиннской больницы, что позволит городу в сотрудничестве с государством построить в ближайшее время больничный комплекс, предлагающий лучшую возможную медицинскую услугу не только жителям столицы, но и людям всей Эстонии”, — сказал Осиновский.

Руководящим органом целевого фонда был утвержден совет, и при учреждении в совет было назначено четверо членов, которыми стали мэр Таллинна Михаил Кылварт, городской канцлер Кайри Вахер, председатель горсобрания Евгений Осиновский и руководитель из частного сектора Мартти Талгре. В соответствии с уставом в совет может входить от трех до девяти членов, из которых при назначении не более трех членов горуправа запрашивает предложение у Министерства социальных дел. Кроме того, членами правления фонда на пять лет назначены Свен Крууп, Эбе Нымм и Кайтис Вяэр.

Для покрытия связанных с началом работы фонда расходов город Таллинн передаст фонду в виде денежного взноса 1 200 000 евро. Средства для денежного взноса предусмотрены в бюджете города Таллинна на 2022 год.

Решением Таллиннского горсобрания в 2021 году была утверждена детальная планировка участков недвижимости Нарва маантеэ 129 и 129b, а также окрестной зоны. В соответствии с детальной планировкой на недвижимости планируется строительство медицинского городка Таллиннской больницы. Для сооружения медицинского городка город Таллинн устанавливает право застройки в пользу Целевого фонда Tallinna Haigla Arendus. В прошлом году город Таллинн объявил и международный тендер на строительство Таллиннской больницы. Договор проектирования был заключен 11 ноября 2021 г.

Согласно программе развития, в Таллиннской больнице будет сосредоточено около 25% помощи врачей-специалистов в Эстонии, там будут оказывать услуги по всем специальностям, которые сейчас оказываются в Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральной больнице.