В воскресенье в Таллинне зажгут свечи в память о детях, погибших на войне в Украине

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате кровопролитной войны, начатой Россией, по состоянию на 19 апреля за двухмесячный период погибло более 200 детей и более 360 получили ранения. "Сотни детей погибли в тисках жестокой путинской войны. Осталось бесчисленное количество осиротевших детей, маленьких людей, потерявших мирное детство. На вечере памяти на площади Свободы мы зажжем свечи за каждого ребенка, чья жизнь оборвалась из-за российской агрессии", — сказала Анне-Май Нагель, одна из организаторов вечера памяти.

"Нанесение ударов по гражданским лицам, включая беззащитных детей, или использование их в качестве живого щита является военным преступлением. Зажигая свечи, мы также показываем, что видим происходящее за 1000 километров, что мы не забудем и не простим — мы твердо стоим вместе с Украиной в их стремлении к мирной жизни на своей земле", — сказала Хелена Томикас, организатор мероприятия по зажжению свечей.

"Ждем всех желающих поставить свечи на центральной площади — возьмите с собой свою свечу в воскресенье и поставьте ее на площади. Свечи будут гореть с 19:00 до 22:00", — добавила Томикас.

Вечер памяти организует НКО EstYou при поддержке частных лиц из Вильянди.

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