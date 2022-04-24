За нарушение правил сбора популярной по весне полезной травы можно схлопотать штраф до 1200 евро

"Черемша относится к охраняемым видам III категории и на северо-западе Эстонии встречается не везде, но в местах естественного произрастания может быть широко распространена. Умеренный сбор её листьев в месте обильного произрастания вреда не принесёт, поэтому черемшу можно собирать”, — пояснила Марью Эрит, руководитель бюро охраны видов Департамента окружающей среды.

Однако для сохранения места произрастания черемши необходимо избегать обрыва слишком большого количества листьев с одного растения и вытаптывания растений. Там, где видны лишь несколько листьев черемши, охраняемое растение лучше оставить нетронутым.

При желании потреблять или продавать черемшу в больших количествах следует выращивать её самостоятельно, поскольку продажа собранной в дикой природе черемши запрещена.

”Один из способов выращивания черемши — посадить растения, купленные в садоводческом центре, также разрешён сбор семян черемши в её естественном месте обитания. Не разрешается по собственной инициативе пересаживать в природе черемшу или другие охраняемые виды растений из одного места в другое — для этого требуется разрешение Департамента окружающей среды”, — отметила Марью Эрит.

При сборе листьев черемши нужно соблюдать осторожность, поскольку листья вкусной и полезной черемши очень похожи на молодые листья ядовитых растений — таких как ландыш и безвременник (колхикум). Черемшу легко отличить по специфическому запаху чеснока.

Закон об охране природы предусматривает денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро) за нарушение природоохранных требований, установленных в отношении охраняемого природного объекта. Цель проверок и штрафов заключается не в наказании нарушителей, а в пресечении нарушений, удалении объявлений о продаже и прекращении продажи. Это важно для того, чтобы естественная среда произрастания охраняемых видов в нашей природе оставалась жизнеспособной.