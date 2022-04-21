Глава МВД о запрете въезда нежелательных российских артистов: мы будем выполнять здесь роль стражника

”На войне все черно-белое. Есть одно государство, которое напало на другое государство. Есть режим Путина, убивающий невинное гражданское население. Все, кто это оправдывает, находятся на темной стороне”, — сказала премьер-министр Кая Каллас. ”У большинства предпринимателей, организаторов мероприятий и самоуправлений моральный компас вполне наличествует. И все же есть те, кто планирует концерты артистов, оправдывающих войну и убийство людей. Поэтому мы в правительстве решили сегодня, что такие артисты в Эстонию приехать не смогут. Наше послание очень конкретное — соловьям Путина в Эстонии не рады, и их концерты здесь проходить не будут”, — пояснила Каллас.

Члены правительства также пришли к выводу, что составлять списки запрещенных российских и белорусских артистов не планируется.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, Министерство внутренних дел имеет возможность запретить приезд артиста в Эстонию.

”Установка правительства — это общее сообщение для всех организаторов мероприятий и концертов, чтобы они не планировали в Эстонии концерты тех российских исполнителей, которые поддерживают режим Путина. Если все-таки организатор мероприятия хочет пригласить в Эстонию нежелательного артиста, Министерство внутренних дел будет запрещать въезд такого человека в Эстонию, исходя из данного конкретного случая. Мы будем выполнять здесь, скажем так, роль стражника, который контролирует выполнение сегодняшней установки правительства. Я верю, что население Эстонии поймет необходимость такого решения и будет готово ему следовать”.