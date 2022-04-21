Зеленский рассказал, как можно выйти на новый путь в отношениях России и Украины

”Медиазона” публикует его ответы на три вопроса — Зеленский рассказывает, когда, по его мнению, отношение украинцев к России начнет меняться, слышат ли в Киеве голоса россиян, протестующих против войны, и готов ли он сам в будущем приехать в Москву.

Много говорилось о том, как изменилось отношение к русским, к россиянам. Как вы чувствуете, чтобы отношение к русским, к России, стало другим, чтобы оно изменилось опять, что нужно? Что должны сделать россияне и что должна Россия сделать, чтобы все стало по-другому?

Это очень сложный вопрос. Я не уверен, что на него вообще есть сегодня ответ. Я думаю, что ни у кого его нет. Вопрос только в начале пути к этому результату.

Начало пути. Но дело в том, что начало пути не зависит ни от кого, кроме граждан России. Потому что надо признать вину, что не слышали. Признать вину, что не хотели, кто-то не хотел слышать. Признать вину, что убивали. ”Не они, а кто-то другой” — перестать играть в эту историю. Признать, что совершена трагедия.

Совершена трагедия вообще. Напали, отобрали часть земли, отобрали людей, жизни забрали, просто убивали, и жестоко, жестоко. Признать это — это как пойти в церковь, как на духу сказать, исповедаться. Это нормально. Я считаю, что мы не решаем уже. Бог простит или не простит — это уже вопрос не к нам. Я уверен.

И смогут, наверное, о чем-то договориться следующие поколения. Но это нужно признать. Признать — это не слова. Это не слова. Это — остановиться. Сказать: ”Ну, мы много всего забрали. А что мы должны сделать, чтобы это вернуть?”. И тогда это начало этого пути, наверное.

Как вы представляете себе взаимоотношения Украины с Россией через 20 лет? И каким должен быть мир, в котором, например, вы смогли бы приехать в Москву?