ЧП и криминал
21.04.2022, 17:54

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 11-летнего мальчика

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Поркуни (Ляэне-Вирумаа) 11-летнего Кеннета, который не всегда хорошо ориентируется в окружающем.

Кеннет покинул сегодня днем примерно в половине второго территорию школы в селе Поркуни на сине-желтом велосипеде.

Мальчик одет в сине-желто-белую пеструю куртку, темные тренировочные брюки и кроссовки. На голове вязаная серая шапка. Кеннет худощавого телосложения.

Ранее мальчик таким образом не пропадал. Он плохо ориентируется в окружающей обстановке, по состоянию его здоровья жизнь Кеннета может оказаться в опасности.

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