21.04.2022, 17:54
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 11-летнего мальчика
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Поркуни (Ляэне-Вирумаа) 11-летнего Кеннета, который не всегда хорошо ориентируется в окружающем.
Кеннет покинул сегодня днем примерно в половине второго территорию школы в селе Поркуни на сине-желтом велосипеде.
Мальчик одет в сине-желто-белую пеструю куртку, темные тренировочные брюки и кроссовки. На голове вязаная серая шапка. Кеннет худощавого телосложения.
Ранее мальчик таким образом не пропадал. Он плохо ориентируется в окружающей обстановке, по состоянию его здоровья жизнь Кеннета может оказаться в опасности.