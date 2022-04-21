Полиция просит помощи в поисках пропавшего 11-летнего мальчика

Кеннет покинул сегодня днем примерно в половине второго территорию школы в селе Поркуни на сине-желтом велосипеде.

Мальчик одет в сине-желто-белую пеструю куртку, темные тренировочные брюки и кроссовки. На голове вязаная серая шапка. Кеннет худощавого телосложения.

Ранее мальчик таким образом не пропадал. Он плохо ориентируется в окружающей обстановке, по состоянию его здоровья жизнь Кеннета может оказаться в опасности.