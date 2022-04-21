Вотум недоверия главе Нарвского горсобрания провалился

За выражение недоверия Жаворонкову высказалось 13 депутатов Нарвского горсобрания из минимально необходимых 16. С таким же результатом прошло и голосование по вотуму недоверия его заместителю Наталии Умаровой, передает rus.err .

Голосование в горсобрании инициировала центристская фракция, а также фракция бывшего мэра Алексея Евграфова. Оно рассматривалось как очередная попытка изменить конфигурацию власти в приграничном городе, которая после осенних выборов контролируется избирательным союзом Катри Райк.