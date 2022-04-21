Новости Ида-Вирумаа
21.04.2022, 17:15

Вотум недоверия главе Нарвского горсобрания провалился

 
Narva linnavalitsus
Narva linnavalitsus
Foto: Tiit Blaat

Нарвское горсобрание не поддержало в четверг выдвинутый оппозицией вотум недоверия в отношении главы депутатского корпуса Владимира Жаворонкова.

За выражение недоверия Жаворонкову высказалось 13 депутатов Нарвского горсобрания из минимально необходимых 16. С таким же результатом прошло и голосование по вотуму недоверия его заместителю Наталии Умаровой, передает rus.err.

Голосование в горсобрании инициировала центристская фракция, а также фракция бывшего мэра Алексея Евграфова. Оно рассматривалось как очередная попытка изменить конфигурацию власти в приграничном городе, которая после осенних выборов контролируется избирательным союзом Катри Райк.

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