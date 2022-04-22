Клубника по 2 евро. Продавцы: "Таких низких цен больше не ждите!"

”Еще на прошлой неделе было почти по 4 евро за килограмм, а вот сегодня есть даже меньше двух евро!” — удивляется проходящая мимо мама с малышом.

Продавцы пожимают плечами и замечают, что такая цена — исключительно по одной причине. ”Привезли огромную партию. Надо же реализовывать. Поэтому и цена такая сладкая”, — улыбается молодой продавец.

Нечастые покупатели подходят к торговым рядам с интересом и недоверием. Для таких продавцы предлагают клубнику попробовать. После дегустации люди берут по несколько килограммов сразу.

”Вчера в Maxima покупала по 6 евро за килограмм. По вкусу, по-моему, ничем не отличается”, — мужчина берет целый ящик клубники и направляется к машине.

Низкие цены на рынке замечаем только на клубнику. И, как отмечают продавцы, голубику по 14 евро за килограмм люди еще берут. А вот только-только появившуюся малину за 25 евро - пока нет. ”Дорого, зато экзотика для этой поры”, — отмечает продавец и добавляет, что цена на малину снизится. Но точно не в ближайшее время.

”А клубнику даже в сезон с такими ценами не найти. Самое время покупать”, — добавляют на рынке.