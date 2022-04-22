Грюнталь одобряет слова Хельме об украинках: "Проблема проституции так просто не уйдет"

"Все зависит от того, с какой стороны на это смотреть!", — сказал Калле Грюнталь.

По его словам, если мы посмотрим на историю, то поймем, что Эстония получило свою независимость в очень трудные времена. В тот период в газетах было очень много объявлений. Например, предлагались интимные услуги за 300 крон. Были даже разные клубы.

"Проблема проституции так просто не уйдет. Она становится актуальной, когда экономическое положение ухудшается", — отметил политик.

"Я нахожусь в таком возрасте, что еще помню, как было раньше", — сообщил он. Политик упомянул о том, что прежде существовали эдакие гастроли из Ида-Вирумаа, где просто не было работы. "И если мы теперь посмотрим на то, в какой ситуации находятся бежавшие от войны люди, то они в похожем положении. У них нет работы, им надо кормить семью и так далее", — обратил внимание слушателей Грюнталь.

"То, что сказал Март Хельме — это правильно. Но он никогда не говорил, что это обязательно будет. Он сказал, что это может случиться", — подчеркнул член партии EKRE.

Напомним, на прошлой неделе вице-председатель EKRE и член Рийгикогу Март Хельме заявил в парламенте, что военные беженцы завезли в Эстонию инфекционные заболевания и могут начать заниматься проституцией.