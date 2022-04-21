КАРТА | Шойгу объявил Мариуполь "освобожденным". РФ планирует выставить это как пример успешной ”денацификации”

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Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине

Общая информация:

Российская Федерация пытается утвердить власть над оккупированными территориями, например в Херсонской и Запорожской областях. На данный момент невозможно подтвердить, что в ходе начавшегося наступления вооруженные силы РФ (ВС РФ) намерены выйти за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.

Военная цель РФ заключается в окружении украинских сил на Донбассе. Российские войска обладают инициативой и они способны провести крупную наступательную операцию. Вооруженные силы Украины (ВСУ), напротив, не могут организовать масштабного контрнаступления. Украинские войска обороняются и наносят локальные контрудары.

В боях замечены бойцы из сирийского и ливийского происхождения, они действуют под эгидой так называемой частной военной компании ”Вагнера”. Скорее всего, речь идет об отдельных бойцах, которые действуют в составе частей ”Группы Вагнера”, а не в составе подразделений ”добровольцев”.

Испытания межконтинетнальной баллистической ракеты ”Сармат” можно считать плановым событием. Изначально Россия собиралась провести пуск в 2020 году, однако он неоднократно откладывался из-за технических проблем. Запуск ракеты на фоне войны на Украине в том числе можно расценивать в качестве сигнала западному сообществу. Впрочем, в военном отношении на данный момент он ничего не меняет.

Харьковское направление (Восток)

Харьков и его пригороды подвергались артиллерийским обстрелам. В течение прошедших суток украинские и российские подразделения пытались улучшить свои позиции. Однако, насколько известно, крупных маневров они не предпринимали.

Продвижение российских войск в районе Изюма было минимальным.

Рубеж Донецк — Луганск