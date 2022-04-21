21.04.2022, 14:40
В Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера ”Новатэка”, его дочь и жену
ФОТО: REUTERS/MaximÂ Shemetov/File Photo/ Scanpix
В Испании нашли мёртвым бывшего топ-менеджера ”Новатэка” Сергея Протосеню, сообщает телеканал ”Телесинко”. Он убил семью топором, а после покончил с собой.
Тела трёх человек нашли ещё 19 апреля, в коттедже курортного города Льорет-де-Мар (провинция Жирона). По предварительным данным полиции, Протосеня убил жену и 18-летнюю дочь, пока они спали. А после убил и себя.
Состояние Протосени оценивается в €400 млн. Обычно семья проживала во Франции, а в Испанию приехала отдохнуть на Пасху.
Ранее мы писали о том, что 18 апреля на юго-западе Москвы были найдены тела бывшего вице-президент ”Газпромбанка” Владислав Аваева, его жены и дочери.