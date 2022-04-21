МИД Эстонии направляет средства первой помощи пострадавшим от взрывов в Украине

”Война России в Украине, которая длится уже более двух месяцев, принесла огромные человеческие страдания, и, к сожалению, гуманитарный кризис усугубляется с каждым днем. Поэтому очень важно, чтобы необходимая помощь дошла до жителей Украины, которым приходится справляться с ужасами войны без необходимого для жизни. Наш штаб гуманитарной помощи усердно работает, отвечая на самые большие потребности Украины в сферах продовольственной помощи, медицины и временном убежище”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

В помощь средств первой помощи Министерства иностранных дел в основном входят гель от ожогов, фиксирующие повязки и стяжки для пострадавших во время взрывов. В помощь также входят 18 мониторов пациента, шесть дыхательных аппаратов, портативный ультразвуковой аппарат, мобильные кровати для забора крови и средства для оказания первой помощи на месте.

Помощь была собрана в сотрудничестве с Департаментом здоровья, Ляэне-Таллиннской центральной больницей и Пярнуским центром крови. Департамент окружающей среды и Спасательный департамент также пожертвовали средства защиты и измерители радиации.

Государственная компания Omniva помогала в хранении, упаковке и транспортировке гуманитарной помощи. ”Сразу с началом войны мы предложили свою помощь нескольким учреждениям и организациям в организации транспорта в Украину, потому что у нас есть большой опыт и навыки в логистике. У людей большое желание помочь, и Omniva организовала доставку 34 грузовиков с гуманитарной помощью в Украину”, — сказала член правления Omniva Кристи Унт.

Министр иностранных дел Лийметс поблагодарила всех жителей Эстонии, НКО, государственные учреждения и предприятия, которые оказали исключительную поддержку Украине и пожертвовали в общей сложности более 15 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи.

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