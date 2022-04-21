Прогноз Департамента здоровья: за неделю добавится 2500 зараженных, госпитализированы будут менее 170 пациентов

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе прибавилось около 3300 зараженных, а по сравнению с предыдущей неделей число зарегистрированных зараженных снизилось на 35%. ”Коэффициент заражения R упал ниже 0,8. На этой неделе можно ожидать чуть менее 350 инфицированных в день”, — пояснила Сепп и добавила, что с точки зрения инфицирования мы достигли зеленого уровня риска.

По словам Сепп, заболеваемость за последние 14 дней имеет тенденцию к снижению во всех уездах. ”Большее снижение наблюдается среди молодых людей — примерно 41%. Число инфицированных людей в возрасте 60+ снизилось на 28%”, — пояснила Сепп и добавила, что самая высокая заболеваемость наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 34 лет.

Результаты исследования сточных вод на коронавирус продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. Карта сточных вод преимущественно желтая. Зеленым окрашены Пайде, Мыйзакюла и Абья-Палуоя. Уровень вируса выше в Харьюмаа, в районе Маарду и Виймси-Мууга. Также стабильно высокий уровень вируса сохранился в Кярдла и Пярну.

На прошлой неделе было госпитализировано около 130 человек, число госпитализаций сократилось на 45%. В больничном лечении нуждаются около 190 человек. Доля пациентов старше 60 лет составляет 68% от общего числа госпитализированных, средний возраст пациентов, нуждающихся в больничном лечении, составляет 74 года.

Начиная с мая, Департамент здоровья будет публиковать статистику по COVID-19 один раз в неделю по средам вместе с эпидемиологическим обзором, к которому также будет добавляться заключение об исследовании сточных вод. ”Со следующего месяца изменится и прежний порядок ПЦР-тестирования, согласно которому приоритетом ПЦР-тестирования останутся группы риска”, — пояснила Сепп. Поскольку доля ПЦР-тестирования со временем снизилась, мобильное приложение HOIA, которое информировало пользователей о тесных контактах с вирусоносителем, в мае будет закрыто.