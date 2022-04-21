21.04.2022, 12:11
Департамент здоровья: в больницах 168 зараженных коронавирусом, умерли два человека
Foto: Andres Putting
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 002 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 803, или 20,1% от общего количества тестов.
По состоянию на утро 21 апреля в больнице находится 168 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 68 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 44, или 64,7%, не вакцинированы и 24, или 35,3%, с завершенным курсом вакцинации.
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