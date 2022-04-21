Департамент здоровья: в больницах 168 зараженных коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 21 апреля в больнице находится 168 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 68 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 44, или 64,7%, не вакцинированы и 24, или 35,3%, с завершенным курсом вакцинации.