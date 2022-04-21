21.04.2022, 08:48
Переходившего дорогу по пешеходному переходу мальчика сбил автомобиль
Foto: Kenno Soo
Вчера в Пярну на пешеходном переходе автомобиль сбил восьмилетнего мальчика.
20 апреля в 14:54 произошла авария на перекрестке улиц Май и Лайне в Пярну, где 83-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Fiesta при совершении поворота направо наехала на восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Ребенка доставили в Пярнускую больницу.
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