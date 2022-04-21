Руководители нарвского отделения EKRE вышли из партии из-за 9 мая

”При вступлению в партию мы говорили с Мартом Хельме о том, что для нас неприемлемо. Любые неприглядные высказывания в адрес русскоязычного населения, в том числе о том, чтобы мы не боролись с памятниками. И все с этим согласились”, — сказал Дмитрий Гусев.