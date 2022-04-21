Руководители нарвского отделения EKRE вышли из партии из-за 9 мая
Нарвское отделение EKRE осталось без руководства. За последний месяц из партии вышли пять членов правления во главе с председателем отделения.
Причиной стали взгляды и проекты EKRE, касающиеся 9 мая, сообщает ”Актуальная камера”.
”При вступлению в партию мы говорили с Мартом Хельме о том, что для нас неприемлемо. Любые неприглядные высказывания в адрес русскоязычного населения, в том числе о том, чтобы мы не боролись с памятниками. И все с этим согласились”, — сказал Дмитрий Гусев.
”Мы понимаем, что у русских другое видение этого, другое кровное родство с этими солдатами, но с точки зрения Эстонского Государства и эстонского народа празднование 9 мая оскорбительно. Местное население должно принимать это во внимание”, — прокомментировал председатель EKRE Мартин Хельме.
На следующей неделе правление ида-вируского округа EKRE обсудит судьбу нарвского отделения. Отделение EKRE в Нарве насчитывает около ста членов.
Подробное интервью с Дмитрием Гусевым читайте скоро на RusDelfi!