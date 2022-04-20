Законопроект о враждебной символике прошел второе чтение. Наказание по наиболее тяжким составам - до пяти лет

Проект предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 300 штрафных единиц, т.е. 1200 евро, или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 000 евро.

Законопроект также квалифицирует как уголовное преступление присоединение к вооруженным силам государства, совершающего акт агрессии, или вооруженному формированию, участвующего в акте агрессии со стороны другого иностранного государства, участие в совершении или подготовке такого акта, а также его сознательную поддержку, в том числе финансовую. За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в случае юридических лиц — штраф.

Третье и заключительное чтение законопроекта назначено на 21 апреля.

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