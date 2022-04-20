Новости Эстонии
20.04.2022, 22:44

ВИДЕО | Некоторым прибывшим через Россию беженцам пришлось ночевать на скамейках автовокзала. Сегодня туда завезли раскладушки

 
Хенри Мёльдер

По словам исполнительного директора Таллиннского автовокзала Аирики Аруксаар, сегодня ночью через автовокзал прошло 80 украинских беженцев.

По ее словам, проблема с размещением беженцев стала усугубляться в связи с тем, что закрылись бесплатные автобусные линии, которые везли беженцев прямо с границы Польши в соответствующие пункты сбора.

К сегодняшнему дню много беженцев прибывает в Эстонию через Санкт-Петербург. "В силу возраста многие беженцы не могут спать на полу, и сегодня ночью Департамент полиции и погранохраны активно работал, чтобы доставить людей в места размещения", — сказала Аруксаар.

Для многих беженцев Таллинн — промежуточный пункт, отсюда они едут дальше на автобусах, к примеру, в Германию или Польшу, а на паромах — в Швецию или Финляндию.

По словам представителя Департамента социального обеспечения Керт Валдару, к утру прибывшим ночью и желающим остаться в Эстонии беженцам организуют транспорт в пункты сбора. Но кое-кто всё-таки был вынужден провести ночь в автовокзале. Сегодня там поставили 10 раскладушек.

Член правления автобусного предприятия Lux Express Ингмар Роос подтвердил, что в последние недели число украинских военных беженцев на линии Санкт-Петербург — Таллинн резко возросло. "Они составляют в данный момент около 10% всех пассажиров. Насколько нам известно, и в автобусах других фирм, работающих на этой линии, значительную часть пассажиров составляют беженцы", — сказал Росс.

Аруксаар также добавила, что часто проблемы возникают оттого, что беженцы, прибывающие через Икла (погранпункт на эстонско-латвийской границе), не знают, что следовало бы сойти в Пярну, и едут до Таллинна. Водители автобусов получили дополнительный инструктаж, чтобы они информировали по прибытии в Пярну едущих из Риги беженцев о том, что нуждающимся в размещении следует выходить в Пярну.

RusDelfi
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