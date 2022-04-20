ВИДЕО | Некоторым прибывшим через Россию беженцам пришлось ночевать на скамейках автовокзала. Сегодня туда завезли раскладушки

По ее словам, проблема с размещением беженцев стала усугубляться в связи с тем, что закрылись бесплатные автобусные линии, которые везли беженцев прямо с границы Польши в соответствующие пункты сбора.

К сегодняшнему дню много беженцев прибывает в Эстонию через Санкт-Петербург. "В силу возраста многие беженцы не могут спать на полу, и сегодня ночью Департамент полиции и погранохраны активно работал, чтобы доставить людей в места размещения", — сказала Аруксаар.

Для многих беженцев Таллинн — промежуточный пункт, отсюда они едут дальше на автобусах, к примеру, в Германию или Польшу, а на паромах — в Швецию или Финляндию.

По словам представителя Департамента социального обеспечения Керт Валдару, к утру прибывшим ночью и желающим остаться в Эстонии беженцам организуют транспорт в пункты сбора. Но кое-кто всё-таки был вынужден провести ночь в автовокзале. Сегодня там поставили 10 раскладушек.

Член правления автобусного предприятия Lux Express Ингмар Роос подтвердил, что в последние недели число украинских военных беженцев на линии Санкт-Петербург — Таллинн резко возросло. "Они составляют в данный момент около 10% всех пассажиров. Насколько нам известно, и в автобусах других фирм, работающих на этой линии, значительную часть пассажиров составляют беженцы", — сказал Росс.

Аруксаар также добавила, что часто проблемы возникают оттого, что беженцы, прибывающие через Икла (погранпункт на эстонско-латвийской границе), не знают, что следовало бы сойти в Пярну, и едут до Таллинна. Водители автобусов получили дополнительный инструктаж, чтобы они информировали по прибытии в Пярну едущих из Риги беженцев о том, что нуждающимся в размещении следует выходить в Пярну.