Кристина Каллас сравнила Мартина Хельме с Путиным

”Нет слов. Мартин Хельме по сути говорит то же самое, что и руководители страны-агрессора: что украинцы — это на самом деле русские. И, по мнению Хельме, они недостойны того, чтобы Эстония предоставляла им убежище. Мы что, предоставляем беженцам убежище на основании их родного языка? Тогда пойдем еще дальше и скажем, что центральную и восточную Украину не нужно защищать, поскольку там живут люди, говорящие по-русски? Россия считает эти земли своими, поскольку там говорят именно на русском. Похоже, Мартин Хельме считает так же: что у России есть права на этих людей только потому, что они говорят по-русски,” — написала у себя на странице Каллас.