Кристина Каллас сравнила Мартина Хельме с Путиным
Глава внепарлментской партии Ээсти 200 Кристина Каллас в своей свежей публикации в Фейсбуке сравнила председателя праворадикальной партии ЭКРЕ с руководством России, ведущей войну с Украиной.
”Нет слов. Мартин Хельме по сути говорит то же самое, что и руководители страны-агрессора: что украинцы — это на самом деле русские. И, по мнению Хельме, они недостойны того, чтобы Эстония предоставляла им убежище. Мы что, предоставляем беженцам убежище на основании их родного языка? Тогда пойдем еще дальше и скажем, что центральную и восточную Украину не нужно защищать, поскольку там живут люди, говорящие по-русски? Россия считает эти земли своими, поскольку там говорят именно на русском. Похоже, Мартин Хельме считает так же: что у России есть права на этих людей только потому, что они говорят по-русски,” — написала у себя на странице Каллас.
Напомним, что, выступая в эфире Vikerraadio, глава партии ЭКРЕ Мартин Хельме заявил, что Эстония уже исчерпала свои возможности по предоставлению убежища беженцам из Украины, и, кроме того, призвал запретить им въезжать в Эстонию через Россию. ”Политически некорректная правда заключается в том, что большая часть из них — это не украинцы, а русские. Как сложилось, что в ходе помощи ураинцам мы импортируем в страну десятки тысяч пропутинских русских? С этим нельзя мириться,” — заявил Хельме.
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