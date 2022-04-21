Цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию выросли почти на треть из-за дорогого электричества

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с мартом прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания. ”В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе продуктов питания 16,3%”, — прокомментировала Шокман.

По сравнению с февралем на индекс оказало влияние повышение цен в производстве топливных масел, изделий из древесины и в деревообработке, а также в производстве электроэнергии и продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию в марте повысился по сравнению с февралем на 2,8%. Более всего повысились цены электроэнергии, нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции. По сравнению с мартом 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 23,5%.

Индекс цен на импортную продукцию в марте увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%. Более всего выросли цены электроэнергии, нефтепродуктов и изделий из металла. По сравнению с мартом 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 27,2%.