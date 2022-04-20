СМИ: Российское посольство в Эфиопии отказало местным в наборе в Вооруженные силы РФ

По сообщения эфиопского издания Аддис-Стандарт, сотни эфиопских мужчин выстроились в очередь перед посольством России в столице Аддис-Абебе. Местные активисты утверждают, что посольство набирает добровольцев для российской армии для использования их во время вторжения на Украину.

Посольство опровергло это утверждение, но признало, что длинная очередь состояла из людей, которые пришли чтобы продемонстрировать ”солидарность”. Однако на фотографии у мужчин в руках видны документы.

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