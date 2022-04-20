НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Концовка апреля поставит наступление весны на паузу

Четверг, 21.04

Ночью: Преимущественно ясно. Ветер северо-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 0..6 °С.

Днем: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер северо-восточный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..15, на наветренном побережье около 5°С.

Пятница, 22.04

Ночью: Ясно. Ветер восточной четверти 3-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На юго-востоке Эстонии в некоторых местах возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 2-8 м/с, вечером слабый и неустойчивый. Температура воздуха 10..15, на наветренном побережье около 5°С.

Суббота, 23.04

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, на юге Эстонии до +7°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-10, вечером на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье около 5°С.

Воскресенье, 24.04

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер северо-восточный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На юге страны местами пройдёт дождь. Ветер северо-восточный 6-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 7..12, на наветренном побережье 4°С.

В первой половине следующей недели погоду в Эстонии будет определять область низкого давления. Периодически будут идти дожди, ветер северных направлений принесет прохладу. Ночью температура воздуха будет стремиться к нулю, дневные максимумы — от 6 до 11 градусов.

В целом конец апреля притормозит наступление весны, а температурный фон будет немного ниже нормы.