Коронавирус в Эстонии унес жизни 2526 человек. Вакцинированные стали заболевать чаще невакцинированных

Среди умерших 1247 мужчин (49,4%) и 1279 (50,6%) женщин.

По последним данным, на 15-й неделе умерло 22 человека в возрасте 54-95 лет, средний возраст умерших составил 82,7 года.

Что касается соотношения вакцинированности и смертности, то 13 человек (то есть 59,1%) умерших на прошлой неделе не были вакцинированы.

Если посмотреть на всю четвертую волну, начиная с 13.12.2021 г., то доля невакцинированных среди умерших составляет 69,5%. Во время третьей волны (1 июля — 12 декабря 2021 г.) доля невакцинированных среди умерших составила 74,5%.

Неожиданными оказались результаты 15-й недели. Количество невакцинированных среди новых заболевших составило 1099 человек, людей с незаконченным курсом вакцинации — 142, с законченным — 2097. Таким образом, среди заболевших оказалось в два раза больше вакцинированных, чем невакцинированных.

На сегодняшний день вакцинировано 63% населения Эстонии.

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