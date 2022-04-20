Русскоязычные жители Эстонии просят подписать петицию: требуем немедленного прекращения военной агрессии!

Мы, русскоговорящие жители Эстонии, как родившиеся и выросшие здесь, так и недавно приехавшие в страну, с болью и ужасом следим за продолжающейся второй месяц агрессией путинского режима против Украины. Мы не можем не понимать, что эта преступная война неизбежно бросает тень на весь русский народ и русскую культуру. Мы убеждены, что сегодня долг каждого, кто говорит по-русски, где бы он ни находился, состоит в том, чтобы говорить о недопустимости и преступности происходящего, используя для этого все возможные средства и площадки.